ميرنا نور الدين تفاجيء متابعيها بتغير ملامحها بعد المكياج

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها، بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وبدت ميرنا باطلالة شتوية جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الناعم، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.