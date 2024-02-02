عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة صادمة للجماهير بشأن فتوح

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، مفاجأة صادمة لجماهير القلعة البيضاء بشأن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية : "أحمد فتوح، سيغيب عن فريق الزمالك لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة".

وأضاف: "أحمد فتوح، سيغيب عن الزمالك بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية".

وكان منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا 2023 من دور ال16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.