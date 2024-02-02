أيمن يونس يعبر عن سعادته بانضمام عبد الله السعيد للزمالك

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على إعلان النادي التعاقد مع اللاعب الدولي عبد الله السعيد نجم الأهلي وبيراميدز السابق.

وكتب أيمن يونس من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "عبد الله السعيد.. لاعب طبعا كبير اوي.. اعتقد لحظه توقيعك للعقد يا عبد الله مع الزمالك عمرك صغر و قل 5 سنين علي الاقل و ازدادت احاسيس الحماس و الشغف مره اخري للعطاء في الملاعب"

وتابع : "ننتظرك يا سعيد متألق في الملاعب كي ترد الجميل للجماهير الزملكاويه السعيده اوي بانضمامك للفريق.. بالتوفيق"

وانضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاقت إعجابًا وإشادة واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء.