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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 30 عاما.. اكتشاف مقبرة جماعية ضخمة لضحايا تطهير عرقي

صدى البلد

اكتشفت بقايا أكثر من 200 شخص يُعتقد أنهم ضحايا تطهير عرقي في عام 1994 في الأيام الأخيرة في رواندا.

وأعلنت السلطات ومنظمة تمثل ناجين من المذبحة يوم الأربعاء أنه تم اكتشاف رفات العشرات من ضحايا إبادة الأرمن الرواندية في مقابر جماعية في منطقة هوي الجنوبية في البلاد.

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم” صرحت جوريتي أوونكوندا، عضو لجنة الحفر، للصحفيين أنه منذ بداية هذا الأسبوع تم انتشال أجزاء جثث أكثر من 180 شخصًا من حفر الدفن في مزرعة لزراعة الموز في قرية نجوما. 

يضاف هذا الاكتشاف الأخير إلى 119 جثة تم انتشالها خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في نفس القرية.

تقدر الأمم المتحدة أن حوالي 800,000 توتسي وهوتو معتدل قتلوا على يد فصائل هوتو المتطرفة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليو 1994. 

هناك عدة روانديين متورطين في الإبادة الجماعية يحاكمون حاليًا خارج بلدهم بعد أن هربوا من العدالة لسنوات. تم إدانة الطبيب النسائي السابق سوستين مونيمانا بتهم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر وحكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا. 

وأصدرت محكمة في بروكسل أيضًا حكمًا بالسجن مؤبد على سيرافين تواهيروا، القائد السابق لميليشيا رواندية، لمشاركته المباشرة في الفظائع التي ارتكبها مليشيا هوتو في كيغالي خلال عمليات القتل الجماعي.

وفقًا لمنظمة إيبوكا، تم تنقيب عن أكثر من 100,000 جثة في رواندا خلال السنوات الخمس الماضية. في العام الماضي، تم اكتشاف رفات أكثر من 1,000 شخص يُعتقد أنهم ضحايا الإبادة الجماعية في مقابر جماعية في مزرعة لكنيسة.

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