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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. طريقة توثيق عقود الإيجار.. اعرف الأوراق المطلوبة

توثيق عقود الإيجار
توثيق عقود الإيجار

يسعي الكثير من المواطنين إلى توثيق عقود الإيجار أو الملكية من خلال خدمات تحقيق الشهر العقاري بما يضمن حقوقهم .

توثيق عقود الإيجار أو الملكية


وتتضمن خطوات توثيق عقود الإيجار أو الملكية تحضير مجموع من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.

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المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري

وبالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :- 
- و يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.

-  أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك .

- حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.

المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار أو الملكية

وينظم توثيق عقود الإيجار أو الملكية العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

- عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».

- ومن أجل توثيق عقود الإيجار يلزم تقديم العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.


- تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية


هناك 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والحصول عليها إلكترونيا وذلك عبر بوابة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

-  إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

-  تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

-  تشمل الخدمات المتاحة تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

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-يمكن للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

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