عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد زين يهنئ ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية: تطوير الرياضة المصرية بين أيديكم

صدى البلد

 

حرص المستشار خالد زين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة العام، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، على تهنئة المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، على توليه رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتواجد المستشار خالد زين في مكتب المهندس ياسر إدريس ليهنئه على توليه رئاسة اللجنة الأولمبية متمنيًا له التوفيق والنجاح في تطوير الرياضة المصرية خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يسبق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

من جانبه ثمن المهندس ياسر إدريس هذه التهنئة مؤكدًا أنه يعي كم المسؤولية التي تقع على عاتقه ولن يدخر جهدًا في هذا الشأن، موجهًا الشكر إلى المستشار خالد زين على هذه اللفتة الطيبة وعلى حرصه على الحضور إلى مقر اللجنة الأولمبية لتهنئة ودعمه لحالة الاستقرار التي تشهدها الرياضة المصرية في الوقت الحالي والدعم اللامحدود من جانب وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يصب لصالح الرياضة المصرية بهدف استمرار التواجد على منصات التتويج في مختلف البطولات.

اللجنة الاولمبية المصرية الشباب والرياضة الرياضة المصرية الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للسباحة المهندس ياسر إدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

ترشيحاتنا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ