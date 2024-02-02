خالد زين يهنئ ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية: تطوير الرياضة المصرية بين أيديكم

حرص المستشار خالد زين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة العام، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، على تهنئة المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، على توليه رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتواجد المستشار خالد زين في مكتب المهندس ياسر إدريس ليهنئه على توليه رئاسة اللجنة الأولمبية متمنيًا له التوفيق والنجاح في تطوير الرياضة المصرية خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يسبق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

من جانبه ثمن المهندس ياسر إدريس هذه التهنئة مؤكدًا أنه يعي كم المسؤولية التي تقع على عاتقه ولن يدخر جهدًا في هذا الشأن، موجهًا الشكر إلى المستشار خالد زين على هذه اللفتة الطيبة وعلى حرصه على الحضور إلى مقر اللجنة الأولمبية لتهنئة ودعمه لحالة الاستقرار التي تشهدها الرياضة المصرية في الوقت الحالي والدعم اللامحدود من جانب وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يصب لصالح الرياضة المصرية بهدف استمرار التواجد على منصات التتويج في مختلف البطولات.