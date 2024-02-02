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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية

ارشيفي
ارشيفي

استهدفت ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عناصر المقاومة اللبنانية - حزب الله -  اليوم الجمعة موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية حيث تم إصابته إصابة مباشرة.‏

قال الحزب في بيان له : أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية  على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،في وقت سابق من اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية قامت بقصف مدفعي على مناطق بجنوب لبنان ردًا على إطلاق صاروخين مضادين للدبابات باتجاه جبل الشيخ شمالي إسرائيل.

في وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه منطقة المنارة بالجليل الأعلى.

وأفادت القناة أن ذلك حدث دون وقوع إصابات أو قتلى مع بعض الأضرار المادية.

لفتت  قناة 12 العبرية إلى أن مدفعية الجيش وردًا على ذلك قامت بقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ على الرميم والمنارة بالجليل الأعلى.

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