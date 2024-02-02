شاهد.. مي عمر تخطف الأنظار داخل غرفة الماكياج

خطفت الفنانة مى عمر الأنظار عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مى عمر بإطلالة شتوية ملفتة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

آخر أعمال مي عمر

كان آخر أعمال مي عمر هو مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة" والمكون من 15 حلقة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022، وهو بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتي مها سليم وميديا هب – سعدي جوهر".



مشاركة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو

يذكر أن مي عمر، تشارك في رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ويشارك فى بطولة العمل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف.