عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. مي عمر تخطف الأنظار داخل غرفة الماكياج

مي عمر
مي عمر

خطفت الفنانة مى عمر الأنظار عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مى عمر بإطلالة شتوية ملفتة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

آخر أعمال مي عمر

كان آخر أعمال مي عمر هو مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة" والمكون من 15 حلقة والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022، وهو بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتي مها سليم وميديا هب – سعدي جوهر".

 
مشاركة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو

 

يذكر أن مي عمر، تشارك في رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ويشارك فى بطولة العمل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف.

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٦٥٨٢٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٦٥٨٢٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٦٥٨٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٦٥٨٢٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية تدعم أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى

مجمع البنوك والهايبر .. انتشار ماكينات الأحوال المدنية بأماكن جديدة

مافيا وشبكات عصابية| حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب.. ماذا حدث على الصحراوي؟

بسبب الدولار | خبر مفاجئ عن أسعار الذهب

مش هنلغيه عشان موت حد | تصريح مثير من محمود حميدة بمهرجان الأقصر

200 ألف جنيه | تحرّك برلماني بعد كسر جمجمة طبيب المطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور ابنته | 5 صور لحياة محمد حماقي العائلية

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ