عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمكياج هادئ .. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بإطلالة ناعمة | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالة، في أجدد ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هنا بإطلالة ناعمة وبسيطة، مرتدية فستان فضفاض باللون اللبني مما عكس جمالها اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها ، وخطفت الأنظار بجمال ملامحها.

مشاركة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس” 

ومن ناحية اخري، عٌرض للفنانة هنا الزاهد في السينما مؤخرًا فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم بيج رامي، جمال حمزة، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، عمرو يوسف، أكرم حسني، مصطفى خاطر، علاء مرسي، أحمد فهيم، محمد ثروت، إلهام شاهين، محمد شاهين.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

 وتنتظر هنا الزاهد حاليًا عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي انتهت من تصويره ويشاركها البطولة هشام ماجد، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتنتظر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، والذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم مي عمر، هشام ماجد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وإلى الآن لم يقرر أحمد السبكي موعد نهائي للعرض،

أحدث أعمال هنا الزاهد الدرامية

أحدث أعمال الفنانة هنا الزاهد الدرامية هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان،

 مشاركة هنا الزاهد في فيلم بحبك 
 
شاركت هنا الزاهد مؤخرًا في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.


 

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٦٥٢٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٦٥٢٤٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية تدعم أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى

مجمع البنوك والهايبر .. انتشار ماكينات الأحوال المدنية بأماكن جديدة

مافيا وشبكات عصابية| حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب.. ماذا حدث على الصحراوي؟

بسبب الدولار | خبر مفاجئ عن أسعار الذهب

مش هنلغيه عشان موت حد | تصريح مثير من محمود حميدة بمهرجان الأقصر

200 ألف جنيه | تحرّك برلماني بعد كسر جمجمة طبيب المطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور ابنته | 5 صور لحياة محمد حماقي العائلية

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ