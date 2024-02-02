بشأن المقترح الجديد .. بيان عاجل لـ حماس

استعرض كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى.



وبحسب البيان الصادر عن حركة حماس؛ فقد جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة.

كما أكد هنية والنخالة بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته.

واعتبر هنية والنخالة أن صمود الشعب البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق له الحرية والعودة والاستقلال.