الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الفريق

وجه مسؤولو نادي الزمالك، الشكر إلى محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق؛ بعد رحيله عن النادي بشكل رسمي.

وكتب الإعلامي مينا ماهر، مقدم برنامج زملكاوي ، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الزمالك يوجه الشكر للكابتن محمد عبد المنصف”.

وجاء رحيل محمد عبد المنصف مع نادي الزمالك؛ بعد التعاقد مع مدرب حراس جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة من جانب مجلس إدارة النادي، بعد تراجع مستوى حراس المرمى خلال الفترة الماضية.

الزمالك يتعاقد مع 10 صفقات جديدة

نجح مسؤولو نادي الزمالك، في التعاقد مع 10 صفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ من أجل تدعيم نواقص الفريق خلال الفترة الحالية، للمنافسة على البطولات كافة التي يشارك فيها الفريق بالموسم الحالي.