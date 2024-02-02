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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفورمال يبرز أنوثة سيرين عبد النور في أحدث إطلالة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وتألقت سيرين بإطلالة فورمال أنيقة وجذابة، مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها فوضعت أحمر شفاة باللون الوردي الفاتح مع بلاشر بنفس اللون.

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر. 

سيرين عبد النور

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية. 

وكان آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

 

 

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٩٣٣٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٢_١٩٣٣٠٧

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