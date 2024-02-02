عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: علينا أن نعيد الإنسان المصري إلى هويته الوطنية

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه علينا أن نعيد الإنسان المصري إلى الهوية المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي: “المصريين لا يعرفون الغلظة والعنف والقوي والبطش.. ولكن المحبة وخلطة الدين الذى يفجر فى الناس أحلي ما فيهم”.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “الشخصية المصرية هي الهدوء والتسامح والعطف.. ولكن بدأت تتغير بالفترو الأخيرة، وموضوع الفن المصري محتاج كشافين وإعادة إحيائه".

الكاتب الصحفي كرم جبر كرم جبر مانشيت الأنسان المصري الهوية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

ترشيحاتنا

مليارات الدولارات.. مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي: «ربنا هيفتحها علينا»

رئيسة البنك المركزي التركي تطالب أردوغان بإعفائها من منصبها

انفوجراف .. زيادة الاستثمارات الروسية في مصر

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

الدستورية تفصلها.. رسوم خاصة بالمحاكم لصندوق الخدمات الصحية للقضاة

اليمن| استهداف أم الرشاش بصواريخ بالستية.. وبيان مهم للحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

فيديو

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ