كرم جبر: علينا أن نعيد الإنسان المصري إلى هويته الوطنية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه علينا أن نعيد الإنسان المصري إلى الهوية المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي: “المصريين لا يعرفون الغلظة والعنف والقوي والبطش.. ولكن المحبة وخلطة الدين الذى يفجر فى الناس أحلي ما فيهم”.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “الشخصية المصرية هي الهدوء والتسامح والعطف.. ولكن بدأت تتغير بالفترو الأخيرة، وموضوع الفن المصري محتاج كشافين وإعادة إحيائه".