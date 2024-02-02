بالفرو الأبيض.. كيم كارداشيان تستعرض جمالها وأنوثتها

نشرت الفنانة الأمريكية كيم كارداشيان عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "نجمة تلفزيون الواقع الامريكي " في الجلسة باطلالة شتوية ملفتة، مرتدية بالطو فرو انيق ابيض اللون، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

من هى كيم كاردشيان

ولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.

الحياة العملية لـ كيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.