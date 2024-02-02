الزمالك يقيم دورة تنشيطية مصغرة لفريق الناشئين

أقام قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، دورة تنشيطية مصغرة لفريق الناشئين مواليد 2014 بالقلعة البيضاء، وذلك تحت رعاية مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن حسين لبيب.

حرص الكابتن حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد، على تكريم أسم الراحل عفت رشاد مقرر اللجنة الفنية ورئيس لجنة المدربين، والمشروع القومي للعمالقة، والمحاضر الدولي للاتحاد المصري والعربي، وتكريم أسم الراحل عصام سالم مدرب نادي الزمالك السابق، وذلك على هامش الدورة التنشيطية.

يأتي ذلك، في ظل توجيهات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بتكريم الرموز سواء اللاعبين أو الإداريين، الذين ساهموا في بناء تاريخ القلعة البيضاء أو الذين ساهموا في إثراء الرياضة المصرية.