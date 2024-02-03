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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن عن بدء التسجيل لدورات فبراير 2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

فترة التسجيل:

من السبت ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى الخميس ٢٠٢٤/٢/٨.
من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر بمقر المعهد.

الأوراق المطلوبة:

٢ صورة شخصية
صورة من الرقم القومي
رسوم التسجيل

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معلومات هامة 

١- يرجى التأكد من إكمال التسجيل عبر الإنترنت وإتمام الدفع في غضون الوقت المحدد في إشعار الاختبار. بعد إغلاق نظام التسجيل على الموقع ، لن يسمح بالتسجيل.
٢- في حالة وجود أي تضارب في المعلومات، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لإجراء التصحيحات في الوقت المناسب، وإذا كان هناك أي خطأ في المعلومات الشخصية بعد التسجيل، فستكون مسؤولية الطالب.
٣- بعد إتمام الدفع ، يرجى الاتصال بالمدرس المسؤول عن الامتحان لمتابعة إرشادات الامتحان.
٤- بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، يرجى التأكد من تنزيل تصريح القبول من الموقع قبل ١٠ أيام من تاريخ الامتحان، ومن لن يقوم بتنزيل تصريح القبول في الوقت المحدد، سيفوته الامتحان وسيتحمل العواقب

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر قال الدكتور محمد الخشت، إن التعليم الجامعي ‏استطاع أن يحقق تقدّما كبيرا في السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسة، مؤكدًا أنه لا يزال أمامنا خطوات أخرى إضافية وهذا لا يقلل من حجم الجهود المبذولة وحجم الإنجازات الكبرى التي حدثت لملف التعليم بشكل عام.

وأكد الدكتور الخشت، خلال حواره على الفضائية المصرية مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، أنه يجب أن تكون هناك مظلة واستراتيجية عامة للتعليم بكل أنواعه تحقق أهداف الوطن وتصب في بناء الدولة وعملية التنمية المستدامة.

وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك تنوع داخلي في هذه الاستراتيجية وتحت هذه المظلة بشرط أن تكون هناك إدارة عليا واحدة لأنظمة التعليم المختلفة؛ فليس هناك ما يمنع من وجود أنظمة متنوعة تحت مظلة واحدة .

‏وقال الدكتور الخشت، إننا نحتاج إلى جهود وخطوات إضافية للعمل على تغيير محتوى التعليم وهذه مسألة مهمة جدا لمواكبة التطورات العالمية والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مشيرا إلى إدخال جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي لأول مرة وتغيير المناهج في كلية الحاسبات والمعلومات، لذلك أصبحت جامعة القاهرة من أسباب تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
 

 

معهد كونفوشيوس النموذجي جامعة القاهرة الأوراق المطلوبة الخشت

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