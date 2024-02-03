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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

صدى البلد

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة شارك في بطولة كأس إفريقيا الجارية في كوت ديفوار، وهو مصاب.


وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لست حزينًا على خروج منتخب مصر، لأننا لم نظهر بالمستوى المنتظر، كنا محظوظين بالوصول لثمن نهائي كأس إفريقيا، الخروج المبكر نتيجة طبيعية".


وأضاف: "محمد الشناوي دخل البطولة وهو مصاب، منذ المباراة الأولى وكنت أرى أن ردود أفعاله في الفرص غير جيدة".


وتابع: "اللاعب المصري يظن أنه من الوطنية اللعب وهو مصاب، لكنها أنانية، لأنك تؤذي منتخب مصر، وتؤذي نفسك وناديك".


وواصل: "الشناوي رأى أنه يلعب حتى لو حساب منتخب مصر، مستواه في البطولة غير جيد، استقبل 6 أهداف من أصل 7 فرص".


وأكمل: "على اللاعب أن يعترف لجهازه الفني والطبي بمستواه الحقيقي وحالته البدنية، ويجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي بعد مشاركته وهو مصاب في البطولة".


وأتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "إصابة محمد الشناوي في الكتف في مباراة الكونغو جاءت لأنه لم يكن جاهزًا، وكنت أتمنى أن يلحظ الجهاز الطبي عدم جاهزيته منذ البداية".

منتخب مصر محمد الشناوي كأس أفريقيا الكونغو برنامج الريمونتادا

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