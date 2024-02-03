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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 شروط للترشح على نيل جائزة الدولة للمبدع للصغير

صدى البلد

وافق مجلس النواب على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي قدمته الحكومة، نهائيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ليدخل حيز التطبيق، واضعا بذلك شروطا للحصول على الجائزة.

ووفقا للمادة 2 من القانون يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة

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