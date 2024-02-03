كييف: انقطاع الكهرباء لليوم الثاني في دنيبروبتروفسك بسبب الهجمات الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت أن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في مدينة كريفي ريه في منطقة دنيبروبتروفسك تسببت في انقطاع التيار الكهربي لليوم الثاني على التوالي.

وقال أولكسندر فيلكول، رئيس إدارة منطقة كريفي ريه العسكرية، إن مدينة كريفي ريه في منطقة دنيبروبتروفسك عانت من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي بعد موجة جديدة من ضربات الطائرات بدون طيار الروسية اليوم، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأضاف أن المدينة تعرضت أيضًا لقصف بطائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد" في الثاني من فبراير، مما أدى مؤقتًا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى لبعض الوقت إلى محاصرة أكثر من 100 عامل في مناجم محلية.

وأكد المسئول الأوكراني أن روسيا أطلقت 14 طائرة بدون طيار هجومية ضد أوكرانيا، استهدف معظمها منطقة دنيبروبتروفسك. وبحسب ما ورد أسقطت الدفاعات الأوكرانية تسع طائرات بدون طيار.

وأفاد فيلكول أن منشأة للبنية التحتية للطاقة قد تعرضت للقصف، وبحلول الساعة السابعة صباحًا، انقطع التيار الكهربائي عن 7500 مستخدم في منطقة ميتالورهيني البلدية كما أثر الانقطاع أيضًا على مرافق التدفئة وخطوط الترام وحافلات الترولي بشكل مؤقت.