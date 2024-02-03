نجوى كرم تتصدر تريند قطر بحفلها في المسرح المكشوف كتارا

أشعلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جوانب المسرح المكشوف في الحي الثقافي "كتارا" بطلتها وأغنياتها، وسط تفاعل وهتاف مستمر من الجمهور الحاضر في المسرح الذي لم يتوقف على مدار ساعة و40 دقيقة الغناء المتواصل مع أغنياتها على أنغام وإيقاع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

وتنوعت إختيارات نجوى كرم الغنائية من بين جديدها و أغنيات أرشيفها الغنائي الغني، والتي قدمتها بقوالب موسيقية مختلفة ومتنوعة الى جانب المواويل، لتتصدر بها و بالفيديوهات المصورة والصور "تريند" عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة في قطر ومنها منصة "X" من خلال الوسم "نجوى_كرم_في_قطر".

وأعربت نجوى كرم عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور القطري والعربي المتواجد والحاضر في قطر على هامش بطولة كأس آسيا، شاكرة قطر للسياحة على دعوتها واستقبالها، مثنية على شركة "تذكار" على حسن التنظيم والاهتمام والإشراف على تفاصيل الحفل المختلفة.

و أطلت "شمس الأغنية العربية" صاحبة الشهرة الكبيرة خليجية وعربياً، بفستان لون ذهبي متميز في فكرة تصميمه، مجددة من خلاله تعاونها مع المصمم رامي قاضي.

هذا وستعلن نجوى كرم خلال الأيام القادمة عن وجهتها التالية من جدول حفلاتها العربية والعالمية في العام 2024.



نجوى كرم ألبوم “كاريزما”

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

أعمال نجوى كرم

من جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

نجوى كرم

نجوى كرم

نجوى كرم

نجوى كرم

نجوى كرم