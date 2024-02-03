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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

2.5 مليون راكب يوميًا|ماتريد معرفته عن مشروع الخط الأول من القطار السريع

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع

القطار السريع.. أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية كان هدفه الرئيسي تحويل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجيستي عالمي من خلال الربط الداخلي القوي لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد في حركة التجارة العالمية.
 

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زيادة القدرة الاستعابية 

وقال “أبو خضرة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن العمل بدأ من خلال تنفيذ أفكار كثيرة، كان من ضمنها زيادة القدرة الاستيعابية للنقل، خصوصًا النقل السككي، وكان لا بد من استرجاع هذا الدور مرة أخرى بعد تراجعه لفترات طويلة.

وأضاف أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف أنه بعد الانتهاء من شبكة القطار الكهربائي السريع، سترتفع القدرة الاستعابية لاستقبال 2.5 مليون راكب يوميًا، بجانب الربط بين العين السخنة والإسكندرية، حيث وصلت معدلات التنفيذ في القطار السريع إلى 45%، ومن المتوقع الانتهاء من الخط الأول في نهاية عام 2024، والخط الثاني في نهاية عام 2025.
 

القطارالسريع السيسي النقل السككي القطار الكهربائي السريع توك شو صدى البلد

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