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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 27 ألف شهيد .. صحة غزة تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة الي 27238 شهيدا و66452 جريحا منذ بدء العدوان على القطاع.

وأشارت إلى أن  الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا خلال 24 ساعة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت في وقت سابق  بأن 15 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء استشهدوا ، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح.

وقالت الوكالة الفلسطينية " كما  ارتقى مواطن جراء اصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها علي قطاع غزة لليوم الـ120 حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 آلاف جندي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب.

وتسببت الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع في استشهاد 120 فلسطينيا خلال يوم واحد بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وفي ظل مفاوضات بشأن صفقة مرتقبة لتبادل الرهائن وفرض هدنة ذكرت تسريبات أن خلافات داخلية بشأن الصفقة تهدد بقاء مجلس الحرب وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت مقتل 15 جنديا إسرائيليا، وسط معارك محتدمة غرب ووسط القطاع

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