بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

أصدرت محكمة في باكستان، حكمًا بالسجن 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان مع فرض غرامة بعد أن قضت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، اتهمت بشرى بعدم إكمال فترة العدة، بعد طلاقها من زوجها السابق وزواجها من خان.

ووقعت عائلة خان عقد زواجهما المسمى في يناير 2018 في مكان سري.

وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.

وحُكم على خان البالغ 71 عامًا، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.