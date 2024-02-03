إحالة 34 موظفا للتحقيق بسبب الإهمال في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية و الصحية بمركز و مدينة الزقازيق لمتابعة الانضباط الإدارى و سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحدد.

أكد محافظ الشرقية على دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد و إرساء مبادئ الشفافية و النزاهة و بناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة ، لافتاً إلى ضرورة الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفى والإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية و الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و من جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المُشكلة قامت بالمرور على الإدارات الصحية بمدينة القنايات و مركز و مدينة ديرب نجم أسفرت عن رصد عدم حضور (٥) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات بالإضافة إلى عدم تواجد عدد (٩) من العاملين و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد عدد (٢٠) من العاملين بالوحدة الصحية بأكوه التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.