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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 34 موظفا للتحقيق بسبب الإهمال في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية و الصحية بمركز و مدينة الزقازيق لمتابعة الانضباط الإدارى و سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحدد.

أكد محافظ الشرقية على دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد و إرساء مبادئ الشفافية و النزاهة و بناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة ، لافتاً إلى ضرورة الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفى والإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية و الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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و من جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المُشكلة قامت بالمرور على الإدارات الصحية بمدينة القنايات و مركز و مدينة ديرب نجم أسفرت عن رصد عدم حضور (٥) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات بالإضافة إلى عدم تواجد عدد (٩) من العاملين و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد عدد (٢٠) من العاملين بالوحدة الصحية بأكوه التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

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