زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية لمزارعي قرية كفور نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زياده الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم ندوة ارشادية لمزارعي محصول القمح بقرية كفور نجم التابعه لرئاسه مركز ومدينه الابراهيمية ، في حضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والدكتورة دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح سابقا وعدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القمح بالقرية

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوه تم توعية المزارعين بطرق الحصول أعلى إنتاجية للمحصول من خلال الاعتدال فى الرى ووضع السماد الازوتى قبل الرى مباشره كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وكيفيه مقاومه الأمراض والآفات وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.