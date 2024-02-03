عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط كبير في حركة تداول البضائع والملاحة بميناء الإسكندرية


 

أمطار رعدية وبرق وبّرد.. كيف واجهت الإسكندرية موجة الطقس السيئ؟

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 ، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعاً ضخماً خلال شهر ديسمبر بواقع 143% إذ تم تداول 551 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 227 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2022.

وشهدت حركة البضائع العامة بدورها إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022  بواقع 57.4% تقريباً وكذلك بضائع الصب الجاف والتي شهدت إرتفاعاً بواقع 37.5% عن ذات الفترة.

وبلغت الزيادة الإجمالية في كميات البضائع المتداولة خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022  نسبة 23% بواقع 5.6 مليون طن بضائع متداولة تقريباً من مختلف الأنواع.

في سياق متصل شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 ، حيث تصدرت سفن البضائع العامة أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 51.1% بإجمالي عدد 133 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب السائل بنسبة 46% تقريباً.

وبلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 حوالي 32.8% وأيضاً شهدت سفن الصب الجاف إرتفاعا عن نفس افترة بواقع 31.9%

وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 39.9% خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بواقع 435 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .

الاسكندرية التكنولوجيا المتقدمة البضائع المتداولة الشحن والتفريغ الوحدات البحرية أمطار رعدية تداول البضائع حجم التداول حركة البضائع حركة الملاحة حركة السفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

ترشيحاتنا

أدى مهمته.. معتمد جمال يعتذر عن الاستمرار في جهاز الزمالك مع جوميز

بعد رفع الفائدة 2%.. هل تطرح البنوك شهادات أعلى من 27% ؟

عاطلان ينهيان حياة موظف بمصلحة الضرائب ويلقيان جثته بشوارع القاهرة.. خاص

حلقت من واشنطن .. لماذا استخدمت أمريكا قاذفات القنابل B-1 في ضرب سوريا والعراق ؟

أمريكا تكشف نوع السلاح المستخدم في ضرباتها على العراق وسوريا

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ