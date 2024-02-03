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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

الزمالك
الزمالك

تعرض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة خلال مران اليوم السبت، على مستوى الركبة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يعلن إصابة الونش في الركبة ونقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات، سلامات يا ونش إن شاء الله بسيطة يا حبيبي"

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وحضر عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك في مران اليوم، وهم هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسين السيد وهاني برزي وأحمد خالد حسنين، من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين.

وعقد أعضاء المجلس جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، واللاعبين، للتأكيد على الدعم الكامل لهم في الفترة المُقبلة، والترحيب بالصفقات الجديدة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير.

 

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