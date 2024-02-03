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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رولا سعد تثير الجدل بإطلالة جريئة

رولا سعد
رولا سعد

حرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها على مشاركة بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة أنثوية؛ إذ ارتدت ملابس كاجوال مجسمة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج يبرز جمال ملامحها مع أحمر شفاة، كما أنها اختارت لخصلات شعرها الأشقر تسريحة مميزة.

آخر أعمال رولا سعد 

يذكر أن آخر أعمال اللبنانية رولا سعد، أغنية «لاغيني تلاقيني» حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على قناة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أن أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري، وحققت بها نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

مسيرتها الفنية 

ظهرت رولا أول بداياتها الفنية مع الفنان صابر الرباعي بكليبين هما «أتذكرك» و«حيروني» للفنان التونسي صابر الرباعي و«أستاذ عشق» للفنان السعودي عبد الله رشاد.

شاركت بمسلسلين بأدوار بسيطة هما مسلسل «الكنز» و«الفصول الأربعة».

زواج رولا سعد من المهندس يحيي خضر 

أعلنت الفنانة اللبنانية رولا سعد، باحتفال زواجها من المهندس يحيى خضر.

واقتصر حفل زفاف رولا سعد وزوجها يحيي خضر على حضور عائلي من الأقارب والأصدقاء المقربين لهما، نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا.

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