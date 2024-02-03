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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بسبب جسم غريب..إنقاذ حياة رضيع بعد توقف القلب وانسداد مجرى التنفس بالشرقية

صدى البلد

اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، نجح الفريق الطبي بمستشفى الزقازيق العام، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ١٠ أشهر، بعد توقف عضلة القلب وانسداد مجرى التنفس نتيجة دخول جسم غريب عن طريق الفم.

 

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه جاء ذلك فور دخول الطفل لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، ويعاني من توقف في عضلة القلب، وانقطاع التنفس وزرقة بالوجه وكامل الجسم، نتيجة تعرضه لانسداد مجرى التنفس بسبب دخول جسم غريب عن طريق الفم، ودخوله لمجرى التنفس، وعلى الفور قام الفريق الطبي بقسم الإستقبال بالتعامل مع الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، واستدعاء الدكتور يحيى عليم طبيب العناية المركزة للأطفال، وتم تركيب أنبوبة حنجرية له، وإنعاش قلبي رئوي، كما تم إستدعاء الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحات القلب المفتوح والمتعاقد مع المستشفى، ودخول الحالة على الفور لقسم العمليات الجراحية لعمل منظار صدري لاستخراج الجسم الغريب، حيث تم ذلك في زمن قياسي، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية المركزة بقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى، وأستاذ جراحة القلب المفتوح، وللدكتور عمرو محمد عبدالجليل طبيب التخدير، ولطبيب العناية المركزة للأطفال، وطاقم الطوارئ الذي يضم الدكتور أحمد عصام محمود، وأخصائي التمريض أحمد عوض اسماعيل، أحمد علي مصطفى، ولجميع الفرق الطبية من هيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

الاستقبال والطوارئ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة العمليات الجراحية العناية المركزة القلب المفتوح رفع كفاءة الخدمات الطبية

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