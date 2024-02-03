محاولة اخيرة من الأهلي لضم هذا اللاعب

يجري مسؤولو إدارة الأهلي، خلال الساعات الحالية، محاولة أخيرة لحسم صفقة محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، لتدعيم القلعة الحمراء، وذلك بعد إصابة محمد الشناوي، خلال تواجده مع منتخب مصر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي : هناك محاولة أخيرة لضم محمد بسام للاستفادة منه محليا قبل إغلاق باب القيد".

ويرغب المدير الفني للأهلي في التعاقد مع حارس جديد قبل ساعات من إغلاق القيد المحلي يوم الثلاثاء المقبل، وفي حالة عدم التعاقد مع حارس جديد سيضطر الأهلي للاعتماد على الثلاثي الشاب مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف حتى نهاية الموسم.

