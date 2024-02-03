الزمالك ينقل الونش إلى المستشفى لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للإصابة في الركبة خلال مشاركته في تدريب الفريق اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أنه تم اصطحاب "الونش" إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.