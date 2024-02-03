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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان أبيض .. ياسمين الخطيب تبرز جمالها بإطلالة ساحرة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت النجمة الشابة والإعلامية المتميزة ياسمين الخطيب، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبإطلالة رقيقة وفستان أبيض رائع، أبرزت ياسمين الخطيب، جمالها ورشاقتها في أحدث ظهور لها، وعلقت على الصورة: "نحن والقمر جيران".

وتركت ياسمين الخطيب، شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا خفيفا.

وتتميز ياسمين الخطيب، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

وتقدم حاليا الإعلامية ياسمين الخطيب البرنامج الاجتماعي" شاى بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار .

يذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، وشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

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