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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ 20 مليون دولار .. بيت بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يتحول إلى مكان مرعب

بريناكا تشوبرا
بريناكا تشوبرا

تحوّل قصر نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس إلى مكان مرعب، بعد انتشار العفن في قصرهما الفاخر في كاليفورنيا، نتيجة الأضرار الناجمة عن تسرُّب المياه، ما أجبرهما على مغادرته.

واشترى الزوجان العقار الفاخر في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2019 مقابل 20 مليون دولار، بحسب موقع "Page Six".
كما يضم القصر 7 غرف نوم، و9 حمامات، ومطبخًا، وغرفة نبيذ يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعب كرة سلة داخليا وصالة بولينغ، ومسرحًا منزليًّا، وصالة ترفيه، ومنتجعًا صحيًّا مع دش بخار، وغرفة معيشة كاملة، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية وغرفة بلياردو.

وبحسب دعوى قضائية سجّلها الثنائي ضد صاحب العقار والذي اشترياه منه، فقد وقعت مشاكل في المسبح والمنتجع الصحي (سبا) في القصر العام 2020، وأدى ذلك إلى مشاكل بالعزل المائي الذي زاد من انتشار العفن.
وجاء في الشكوى: في الوقت نفسه تقريبا، ظهر تسرب للمياه في منطقة الشواء على السطح وأدى هذا التسرب إلى إتلاف جزء من منطقة المعيشة الداخلية أسفل السطح مباشرة.

بريانكا شوبر

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