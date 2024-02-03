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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها

ميزات جبارة في تحديث
ميزات جبارة في تحديث تليجرام Telegram

أطلق تطبيق تليجرام Telegram مؤخرًا تحديثًا شاملاً، حيث قدم مجموعة من الميزات الجديدة والرائعة لتحسين تجربة المستخدم عبر منصته. 

وتشمل هذه التحديثات جوانب مختلفة من التطبيق، بما في ذلك تحسينات على الرسائل المحفوظة، وإدخال رسائل صوتية وفيديو لمرة واحدة، وإيصالات القراءة التفصيلية. 

الرسائل المحفوظة مع نظام تخزين شامل

إحدى الميزات البارزة في هذا التحديث هي وظيفة "الرسائل المحفوظة" المجددة، والتي تم استخدامها في الأصل للملاحظات والرسائل المعاد توجيهها، إلا أنه تم تحويلها إلى نظام تخزين قوي للروابط والوسائط والإشارات المرجعية، ويمكن للمستخدمين تنظيم رسائلهم المحفوظة عن طريق الدردشة، واستخدام العلامات لتصنيف أفضل.

تحسين وظيفة البحث: تبسيط عملية التنقل

قام تليجرام بتحديث وظيفة البحث في جميع الدردشات، مما يسهل على المستخدمين التنقل في نتائج البحث. تظهر النتائج الآن في قائمة أكثر إحكاما لتعزيز تجربة المستخدم .

رسائل صوتية وفيديو لمرة واحدة

يتيح إعداد "العرض مرة واحدة" الجديد للرسائل الصوتية ورسائل الفيديو للمستخدمين تشغيل هذه الرسائل مرة واحدة فقط قبل الحذف التلقائي.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الآن إيقاف واستئناف تسجيل الرسائل الصوتية أو الفيديو، مما يلغي الحاجة إلى إرسال رسائل متعددة وتوفير تجربة تسجيل أكثر ملاءمة.

 

أوقات قراءة تفصيلية في الدردشات الخاصة 

في الدردشات الخاصة بين شخصين، يمكن للمستخدمين معرفة الوقت المحدد لفتح رسائلهم. مع وجود أوقات قراءة لإعدادات الخصوصية بناءً على حالة آخر ظهور. وتظل هذه المعلومات مرئية لمدة 7 أيام قبل الحذف، مما يوفر للمستخدمين المزيد من الشفافية في اتصالاتهم.

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