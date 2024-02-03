رئيس المخابرات التركية يلتقي زعيم حماس في قطر

في خطوة دبلوماسية مهمة، أجرى رئيس وكالة المخابرات الوطنية التركية، إبراهيم كالين، محادثات مع زعيم حماس إسماعيل هنية في قطر، كما ذكرت هيئة الإذاعة التركية TRT.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، ركزت المناقشات في المقام الأول على الجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

ومن بين المواضيع الرئيسية التي تم تناولها خلال الاجتماع وضع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة واستراتيجيات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

و التواصل بين المخابرات التركية وقيادة حماس يؤكد مشاركة تركيا في الديناميات الإقليمية ودورها في جهود الوساطة لمعالجة الوضع المستمر في غزة.