خدعة ثمنها فقدان حساب واتساب.. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من استهداف المحتالون لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من خلال التظاهر بأنهم أصدقاءهم أو معارفهم ثم يطلبون رمز الحماية الخاصة بالتطبيق.

وتبدأ عملية الاحتيال عندما يتمكن أحد المجرمين من الوصول إلى حساب واتساب WhatsApp آخر قمت بإدراجه كجهة اتصال.

ويقوم أحد المحتالين والذي يتظاهر بأنه صديقك أو أنه عضو في أحد مجموعات واتساب التي تنضم إليها، بإرسال رسائل تبدو عادية لك لمحاولة بدء محادثة معك.

ومع ذلك، في نفس الوقت تقريبًا، ستتلقى رسالة نصية من واتساب تحتوي على رمز مكون من 6 أرقام، وذلك لأن المحتال كان يحاول تسجيل الدخول إلى واتساب باستخدام رقم هاتفك المحمول، وسيدعي أنه أرسل إليك الرمز الخاص به عن طريق الصدفة ويطلب منك مساعدته بإرساله إليه.

وبمجرد حصول المحتال على هذا الرمز، يمكنه تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بك وإغلاق حسابك.

وسيستخدم المحتال بعد ذلك نفس التكتيك مع جهات اتصال واتساب الخاصة بك في محاولة لسرقة المزيد من الحسابات واستخدامها لارتكاب عمليات الاحتيال.

وبحسب North Devon Gazette فإنه يجب اتباع هذه الإجراءات فورًا لحماية حساب واتساب:

قم بإعداد المصادقة الثنائية لتوفير طبقة إضافية من الحماية لحسابك: اضغط على الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق على خطوتين ثم تمكين.



وإذا قام أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بتقديم طلب غير عادي على واتساب، فاتصل دائمًا بالشخص لتتأكد من هويته.



لا تشارك مطلقًا رمز تفعيل حسابك وهو الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة على هاتفك.

يمكنك الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو حظر المرسل داخل واتساب . اضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة، ثم حدد "إبلاغ" ثم اتبع التعليمات.