عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خدعة ثمنها فقدان حساب واتساب.. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

تحذير لمستخدمي تطبيق
تحذير لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من استهداف المحتالون لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من خلال التظاهر بأنهم أصدقاءهم أو معارفهم ثم يطلبون رمز الحماية الخاصة بالتطبيق. 

 

وتبدأ عملية الاحتيال عندما يتمكن أحد المجرمين من الوصول إلى حساب واتساب WhatsApp آخر قمت بإدراجه كجهة اتصال.

 

ويقوم أحد المحتالين والذي يتظاهر بأنه صديقك أو أنه عضو في أحد مجموعات واتساب التي تنضم إليها، بإرسال رسائل تبدو عادية لك لمحاولة بدء محادثة معك. 

 

ومع ذلك، في نفس الوقت تقريبًا، ستتلقى رسالة نصية من واتساب تحتوي على رمز مكون من 6 أرقام، وذلك لأن المحتال كان يحاول تسجيل الدخول إلى واتساب باستخدام رقم هاتفك المحمول، وسيدعي أنه أرسل إليك الرمز الخاص به عن طريق الصدفة ويطلب منك مساعدته بإرساله إليه.

 

وبمجرد حصول المحتال على هذا الرمز، يمكنه تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بك وإغلاق حسابك.

 

وسيستخدم المحتال بعد ذلك نفس التكتيك مع جهات اتصال واتساب الخاصة بك في محاولة لسرقة المزيد من الحسابات واستخدامها لارتكاب عمليات الاحتيال.

 

وبحسب North Devon Gazette فإنه يجب اتباع هذه الإجراءات فورًا لحماية حساب واتساب: 

 

قم بإعداد المصادقة الثنائية لتوفير طبقة إضافية من الحماية لحسابك: اضغط على الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق على خطوتين ثم  تمكين.
 

وإذا قام أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بتقديم طلب غير عادي على واتساب، فاتصل دائمًا بالشخص لتتأكد من هويته.


لا تشارك مطلقًا رمز تفعيل حسابك وهو الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة على هاتفك. 

 

يمكنك الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو حظر المرسل داخل واتساب . اضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة، ثم حدد "إبلاغ" ثم اتبع التعليمات.

واتساب WhatsApp عملية الاحتيال حساب واتساب فقدان حساب واتساب تحذير عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

ركلات الترجيح تصعد بجنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ترشيحاتنا

أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة يأتي بالخير على الاقتصاد المصري

ثواب تجفيف الطرقات من مياه الأمطار.. دار الإفتاء تكشف عنه

محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الحدائق» الإرهابية.. اليوم

خدعة ثمنها فقدان حساب واتساب.. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

أوستن: الضربات في اليمن تهدف إلى تقليص قدرات الحوثيين

ركلات الترجيح تصعد بجنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. سعر جمبسوت نانسي عجرم في حفلها بالرياض

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ