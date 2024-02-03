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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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200 جنيه انخفاضا بجرام الذهب.. نيفين منصور تعلن خبرًا سارًا بأسعار اليوم

الذهب
الذهب

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن أسعار الذهب اليوم شهدت تراجعات كبيرة، بعكس ما حدث خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات وصلت لأرقام قياسية، وسجعل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 4000 جنيه.

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” أن بعض محلات الذهب توقفت عن البيع، بسبب عدم ثبات أسعار العملات الأجنبية، ولكن خلال اليوم السبت عادت المحلات للعمل، وانخفضت أسعار الذهب.


ولفتت إلى أن سعر جرام الذهب اليوم انخفض 200 جنيه، وأن جرام الذهب عيار 24 انخفض سعره لـ 4400 جنيه، وعيار 21 سجل اليوم 3850 جنيها، وعيار 18 وصل لـ 3300 جنيه، وأن سعر الجنيه الذهب وصل لـ 30800 جنيه.


وأشارت إلى أن شعبة الذهب حذرت من شراء الذهب في هذا التوقيت، وقالت إن الأسعار الحالية غير حقيقية، وقد تتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين، وأن الكثير من المواطنين تستثمر في الذهب، لآن الأسعار في الارتفاعات.


 

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