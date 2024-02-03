4 لاعبين| صدمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة الريال بـ«ديربي الليجا»

خاض الموزمبيقي رينيلدو ماندافا مدافع أتلتيكو مدريد، تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وغاب عن التدريبات الجماعية لفريقه قبل لقاء الديربي أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الدوري الإسباني.

كما يغيب أيضا كل من خوسيه ماريا خيمينيز وتوماس ليمار وسيزار أزبيليكويتا، الذين ما زالوا يتعافون من إصاباتهم.

وشارك ماندافا أساسيا في مباراتي أتلتيكو الأخيرتين، ضد فالنسيا ورايو فاييكانو، منذ عودته من كأس أمم إفريقيا، وكان من المفترض أن يلعب أمام الميرينجي.

ولم يعلن الأتلتي سبب تدربه في صالة الألعاب الرياضية، خلال الحصة الصباحية، اليوم السبت، وما إذا كان يعاني من إصابة.

وبات من المؤكد غياب 3 مصابين عن قائمة المدرب دييجو سيميوني لمواجهة الريال، هم: توماس ليمار وسيزار أزبيليكويتا وخوسيه ماريا خيمينيز.