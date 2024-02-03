زوجة نجم الأهلي تستعرض لياقتها ومهاراتها في لعبة التنس

نشرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هدير في الصور وهي تستعرض مهاراتها الرياضية في لعبة " التنس"، وارتدت بنطال ليجن كحلى وتوب أبيض، ونظارة شمس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.