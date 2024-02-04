تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور.. احذف هذه التطبيقات فورًا

حذر خبراء جميع مستخدمي الهواتف الذكية من مجموعة تطبيقات شديدة الخطورة، والتي لا تسرق البيانات الشخصية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور والاطلاع على الرسائل الشخصية.

وبحسب تقرير من مجلة “ فوربس” الأمريكية فإن هذا يعد مجرد أحدث تحذير من نوعه بشأن التطبيقات الضارة على كل من متاجر تطبيقات الهواتف، حيث تم اكتشاف الروابط الضارة داخل هذه التطبيقات من قبل فريق البحث في ESET.

ويقول الفريق إنه "تم الإعلان عن التطبيقات كأدوات مراسلة، حيث تحتوي هذه التطبيقات على برمجيات VajraSpy والتي تعتبر مجموعة من وظائف التجسس التي يمكن توسيعها بناءً على الأذونات الممنوحة للتطبيق المرفق مع الكود الخاص به.

وتسرق جهات الاتصال والملفات وسجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، لكن بعض هذه التطبيقات يمكنها حتى استخراج رسائل WhatsApp وSignal وتسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور.

ويجب على المستخدمين التحقق من التطبيقات التي تحتوي على البرمجيات الخبيثة SpyLoan وXamalicious بالإضافة إلى VajraSpy، كما يجب عليهم أيضًا حذف جميع "التطبيقات المقلدة" المختبئة على هواتفهم.

وفيما يلي قائمة كاملة تتكون 3 قوائم فرعية تحتوي على التطبيقات الخبيثة التي يجب على جميع المستخدمين حذفها فورًا من هواتفهم الذكية:

القائمة الأولى :

القائمة الثانية: