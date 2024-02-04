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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظهور الدهون حول العين.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

أعراض ظهور الدهون
أعراض ظهور الدهون حول العين

ظهور الدهون حول العين يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، وقد تكون مع أعراض مختلفة، إليك معلومات عامة عن أسباب ظهور الدهون حول العين والأعراض المرتبطة بها، بالإضافة إلى العلاج والوقاية المحتملة، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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أسباب ظهور الدهون حول العين

تجمع الدهون الطبيعي: يعد تجمع الدهون حول العين طبيعياً في بعض الحالات، ويكون للعوامل الوراثية لها دور في ذلك.

تراكم السوائل: قد تتراكم السوائل في منطقة حول العين وتسبب انتفاخًا وظهور دهون.

تقدم العمر: مع التقدم في العمر، يمكن أن تتراكم الدهون في منطقة العين وتؤدي إلى ظهور الحقائب الدهنية.

أعراض ظهور الدهون حول العين

انتفاخ في منطقة العين.
ظهور حقائب تحت العين تحتوي على دهون.
مظهر متورم أو منتفخ حول العين.


العلاج والوقاية

استخدام كريمات مرطبة: يمكن استخدام كريمات مرطبة خاصة بالعين تحتوي على مكونات مثل الببتيدات وفيتامين C لتحسين مظهر الدهون حول العين وترطيب الجلد.

العلاج الجراحي: في بعض الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى عملية جراحية لإزالة الدهون الزائدة حول العين. يجب أن تتم هذه العملية بواسطة جراح تجميل مؤهل.

العناية بالبشرة: الحفاظ على نظافة البشرة واستخدام منتجات تجميل مناسبة للعين يمكن أن يساعد في الوقاية من تجمع الدهون والانتفاخ.

الحفاظ على نمط حياة صحي: التغذية السليمة وشرب الكمية الكافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة البشرة والحد من تجمع الدهون.

من المهم أن تتذكر أن كل حالة فردية، وعلاج ظهور الدهون حول العين يعتمد على السبب وشدته. يُنصح بمراجعة طبيب جلدية أو طبيب جراح تجميل لتقييم الحالة واقتراح العلاج المناسب.

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