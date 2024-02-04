عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشادة تحولت لمشاجرة.. تفاصيل إنهاء حياة فلاح ونشوب حريق بكفر الشيخ

جـ.ـثة
جـ.ـثة

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالقرية، تسببت في إنهاء حياة فلاح وإصابة 5 أشخاص وحريق في أرض زراعية، وذلك في واقعة وقعت على الأهالي كالصاعقة المدوية.

إزالة 22 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

لخلافات الجيرة.. إنهاء حياة فلاح وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

بداية هذه الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع مشاجرة حامية في قرية إسحاقة بالأسلحة البيضاء، ووجود متوفى ومصابين، ونشوب حريق في قش الأرز الموجود بملحقات أحد المنازل وامتدت ألسنة اللهب حتى الطابق الأول.

متوفى و5 مصابين 

انتقل ضباط المباحث الجنائية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة «مصطفى.ص . أ »31 سنة، فلاح، وإصابة شقيقيه «عبد الرحمن . ص» 41 سنة، بجرح طعني بالفخذ الأيسر، و«محمد.ص» بجرح طعني الفخذ الأيسر، من الطرف الأول.

كما تبين إصابة «زينهم.ب» 55 سنة، فلاح، بجرح في فروة الرأس، ونجليه «عبد الفتاح» 30 سنة، نجار، بجرح بفروة الرأس، و«مصطفى» 20 سنة، طالب، «طرف ثانٍ»، وجرى عمل اللازم طبياً، وإيداع جثة المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم بقيام كل طرف بالتعدي على الطرف الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول والتي أودت بحياته بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزة أحد المتهمين.

إخماد حريق في قش الأرز 

كما اتهم الطرف الثاني بقيام الطرف الأول بإشعال النيران في قش الأرز الموجود بملحقات منزلهم والتي امتدت للطابق الأرضي بمنزلهم والمكون من طابقين، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة بمعرفة قوات الحماية المدنية ونتج عنه احتراق جزئي ببعض محتويات الطابق الأرضي.

مشادة تحولت لمشاجرة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أن المشاجرة نتجت إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أثناء تواجدهم بالقرية، بسبب خلافات الجيرة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.

الأجهزة الامنية الأسلحة البيضاء الأسلحة المباحث الجنائية المتهمين أمن كفر الشيخ انهاء حياه بمحافظة كفر الشيخ حريق في أرض زراعية خلافات الجيرة ضباط المباحث الجنائية وقوع مشاجرة وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

موضوعات متعلقة

16 متنافساً.. ننشر الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

إزالة 22 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

جامعة كفر الشيخ تستضيف حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» .. صور

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.33%.. صور

مسابقة إبداع 12... «كفر الشيخ» أول الجامعات المصرية في دوري المعلومات الثقافي

لخلافات الجيرة.. إنهاء حياة فلاح وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي

بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة لمديري الإدارات بـ صحة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الحشد الشعبي بالعراق: الهجمات الأمريكية لن تمر مرور الكرام

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

الخارجية الروسية تهاجم إسرائيل بشدة.. لهذا السبب

بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات اوبل

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

أمريكا وإيكواس تعلقان.. إرجاء الانتخابات الرئاسية يثير أزمة في السنغال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ