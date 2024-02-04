مشادة تحولت لمشاجرة.. تفاصيل إنهاء حياة فلاح ونشوب حريق بكفر الشيخ

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالقرية، تسببت في إنهاء حياة فلاح وإصابة 5 أشخاص وحريق في أرض زراعية، وذلك في واقعة وقعت على الأهالي كالصاعقة المدوية.

بداية هذه الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع مشاجرة حامية في قرية إسحاقة بالأسلحة البيضاء، ووجود متوفى ومصابين، ونشوب حريق في قش الأرز الموجود بملحقات أحد المنازل وامتدت ألسنة اللهب حتى الطابق الأول.

متوفى و5 مصابين

انتقل ضباط المباحث الجنائية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة «مصطفى.ص . أ »31 سنة، فلاح، وإصابة شقيقيه «عبد الرحمن . ص» 41 سنة، بجرح طعني بالفخذ الأيسر، و«محمد.ص» بجرح طعني الفخذ الأيسر، من الطرف الأول.

كما تبين إصابة «زينهم.ب» 55 سنة، فلاح، بجرح في فروة الرأس، ونجليه «عبد الفتاح» 30 سنة، نجار، بجرح بفروة الرأس، و«مصطفى» 20 سنة، طالب، «طرف ثانٍ»، وجرى عمل اللازم طبياً، وإيداع جثة المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم بقيام كل طرف بالتعدي على الطرف الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول والتي أودت بحياته بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزة أحد المتهمين.

إخماد حريق في قش الأرز

كما اتهم الطرف الثاني بقيام الطرف الأول بإشعال النيران في قش الأرز الموجود بملحقات منزلهم والتي امتدت للطابق الأرضي بمنزلهم والمكون من طابقين، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة بمعرفة قوات الحماية المدنية ونتج عنه احتراق جزئي ببعض محتويات الطابق الأرضي.

مشادة تحولت لمشاجرة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أن المشاجرة نتجت إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أثناء تواجدهم بالقرية، بسبب خلافات الجيرة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.