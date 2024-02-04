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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطط لشراء صواريخ أمريكية.. كوريا الشمالية: اليابان الأكثر تهديدا في المنطقة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أدانت كوريا الشمالية بشدة، خطط اليابان لشراء صواريخ كروز من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت بيونج يانج هذه الخطوة بأنها تُظهر كيف أصبحت اليابان "عازمة بشدة" على الحصول على صواريخ بعيدة المدى تستهدف الدول المجاورة.

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وقال كيم سول هوا، الباحث في معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة خارجية كوريا الشمالية، إن اليابان أصبحت "الدولة الأكثر تهديدًا في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف أن "اليابان عازمة على الحصول على صواريخ بعيدة المدى، بغض النظر عن العواقب الخطيرة لهذا الإجراء".

كما هاجم الولايات المتحدة لتزويد اليابان بصواريخ توماهوك، واصفًا الخطوة بأنها جزء من "استراتيجية الهيمنة" التي تتبعها واشنطن ضد كوريا الشمالية والصين وروسيا.

اليابان : عقدا لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ توماهوك أمريكي

وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد وقعت، الشهر الماضي، عقدا لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ توماهوك أمريكي، وتعد عملية الشراء جزءًا من الجهود اليابانية لاكتساب قدرات مضادة ضد قواعد صواريخ العدو وأهداف أخرى.

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