جامعة سوهاج تصعد 218 مركزا في تصنيف ويبوماتريكس العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت ترتيباَ متقدماَ بين الجامعات العالمية وفقاً لتصنيف ويبوميتركس الدولي لمؤسسات التعليم العالي في نسخة يناير 2024، حيث قفزت الجامعة 218 مركز.

واحتلت المرتبة 287 بين 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي على مستوي العالم، مقارنة بالمركز 3097 لنفس التصنيف في شهر يوليو للعام الماضي 2023.

وقال الدكتور حسان النعماني إن هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي توجه إدارة الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع علمائها علي النشر العلمي الدولي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مثمناً دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقياده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى تقديم الدعم الفني للجامعات المصرية بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

وأضاف "النعماني" أنه وفقاً لهذا التصنيف تقدمت الجامعة افريقياً اكثر من 14 مركزا ليقفز ترتيب الجامعة علي مستوي إفريقيا إلى المرتبة 103، وعلى مستوى الجامعات المصرية احتلت الجامعة الترتيب رقم 25 بتقدم مركزين عن شهر يوليو للعام الماضي، موضحاً ان تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد حشمت عبد اللاه مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية انه تقدم موقع الجامعة فى المؤشر الخاص بتأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة “Web contents impact” أكثر من 1002 مركز علي مستوي العالم محققاً انجازا غير مسبوق بالوصول للمرتبة 5745 على مستوى العالمي، والمرتبة رقم 16 علي مستوي الجامعات المصرية.

واضاف ان تصنيف ويبوميتركس في آليته الجديدة يقوم على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي (أ) تأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة “Web contents impact” و(ب) الانفتاح ويقاس بعدد الاستشهادات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ” Top cited researchers” وفقاً لموقع Google Scholar، بالإضافة إلى (ج) عدد الأبحاث الأكثر استشهاداً في التخصصات الأكاديمية المختلفة “Top-cited Papers”.