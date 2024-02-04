انهيار منزل من 3 طوابق في سوهاج

انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إنهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إنهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو (احمد م.هـ.م، 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، يقطنه وأسرته)، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.