عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزل من 3 طوابق في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انهار منزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إنهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق دائرة المركز.

سوهاج تستعد للمشاركة بمسابقة الجامعة صديقة البيئة بفريق عمل متميز

حبس عصابة تجار مخدرات في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین إنهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو (احمد م.هـ.م، 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، يقطنه وأسرته)، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إخميم انهيار منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

ركلات الترجيح تصعد بجنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

موضوعات متعلقة

مصرع طالب أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

ترشيحاتنا

أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة يأتي بالخير على الاقتصاد المصري

ثواب تجفيف الطرقات من مياه الأمطار.. دار الإفتاء تكشف عنه

محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الحدائق» الإرهابية.. اليوم

خدعة ثمنها فقدان حساب واتساب.. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

أوستن: الضربات في اليمن تهدف إلى تقليص قدرات الحوثيين

ركلات الترجيح تصعد بجنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. سعر جمبسوت نانسي عجرم في حفلها بالرياض

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ