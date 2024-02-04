نقابة الممثلين تكرم ياسين التهامي بعد إحيائه حفلا في حب رسول الله

أقامت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي حفلا غنائيا فى مسرح النهار التابع للنقابة وذلك للاحتفال بليلة فى حب رسول الله والذى أحياها عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى.

وقام أشرف زكي نقيب الممثلين بتكريم ياسين التهامى على هامش الحفل الذى حضره عدد كبير من النجوم ولعل من أبرزها الكاتب طاهر أبو زيد الى جانب بعض من أعضاء النقابة.

وكان تعرض التهامى إلى أزمة صحية مفاجئة منذ فترة قصيرة وقد كشف أحمد التهامي نجل الشيخ ياسين التهامي شيخ المنشدين، تفاصيل الحالة الصحية لـ الشيخ ياسين التهامي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الوقت الجاري، مشيرًا إلى أن الشيخ ياسين التهامي فى صحة جيدة، وهناك استقرار للحالة الصحية للشيخ التهامي ولا يتطلب الأمر قلق المتابعين على صحة شيخ الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي.

وقال أحمد التهامي من خلال تصريحات اعلامية، اطمنوا الشيخ كويس وبصحة جيدة وقريبا إن شاء الله نازل شغله وهيرجع للأحباب إن شاء الله عن ونطلب من المتابعين ومن أحباب الشيخ ياسين التهامي بالدعاء له بدوام الصحة الجيدة.

الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي

وكانت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي قد أرسلت رسالة طمأنة إلى متابعي عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، حيث كتبت: الإخوة الأحباب، نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي، ونحيطكم علما بأن الشيخ بفضل لله بخير وبصحة جيدة إلا أنه يعاني من بعض الآلام البسيطة في الظهر ألجأته إلى الراحة لبضعة أيام حسب تعليمات الأطباء.

واختتمت الصفحة الرسمية لمحبي الشيخ ياسين التهامي: نسأل الله أن يتم شفائه على خير وأن يعود لأحبابه قريبا جدا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرًا جميعًا وبارك الله فيكم.

وأحيا الشيخ ياسين التهامي سهرة غنائية في محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد، وأبرز الحضور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، وتفاعل معه الجماهير، ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى في دورته الـ 31.

دراما الشيخ ياسين التهامي

الجدير بالذكر، أن الشيخ ياسين التهامي شارك في مسلسل توحة، بطولة الفنانة روجينا، وقدم لها مجموعة من الأغاني داخل العمل، فضلًا عن تتر بداية ونهاية العمل، وعرض ستهم في موسم رمضان 2023.

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين

حفل ياسين التهامى بنقابة الممثلين