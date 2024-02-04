في هجمات إسرائيلية.. سقوط اثنين من عناصر حزب الله بجنوب لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، عن مصرع اثنين من عناصره جراء هجمات إسرائيلية بجنوب لبنان.

ويشن “حزب الله” وفصائل لبنانية أخرى، هجمات على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، مع تطور الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال، أمس، إن الاحتلال استهدف أكثر من 3400 هدف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أدرعي، “حتى الآن هاجمنا أكثر من 150 خلية، وقضينا على نحو 200 من العناصر والقادة بحزب الله، لافتًا “سياستنا واضحة: كل من يشكل تهديداً سيتم استهدافه”.