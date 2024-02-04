بعد فسخ خطوبتها.. فتاة بالدقهلية تتخلص من حياتها بالحبة السامة

تخلصت فتاة من حياتها بتناول قرص الغلة السام وذلك نتيجة مرورها بأزمة نفسية عقب فسخ خطبتها، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول فتاة تدعى "م.م.ن " 18 عاما، مقيمة بقرية تلبانة التابعة للمركز مصابة بحالة إعياء شديدة وتوفيت فور وصولها ادعاء تناول مادة سامة.



وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال أسرتها أكدوا أن المتوفاة كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب فسخ خطبتها حيث أنهت حياتها بتناول حبة الغلة السامة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.