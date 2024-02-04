دار علوم القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية |تفاصيل

أعلن مركز "دار العلوم للإبداع" عن بدء برنامجه التدريبي بعقد دورة لكتابة الأكاديمية والنشر العلمي بداية من يوم 11 فبراير الجارى .



هدف الدورة:



رفع كفاءة التعبير العلمي لدى الباحثين في درجة الماجستير والدكتوراه، وتمكينهم من إنتاج بحث علمي مبتكَر ونشره وفق قواعد النشر في المجلات المحكَّمة.



مفردات الدورة:



• نقاط القوة في البحث العلمي المتميز (الإسهام .. المنهجية .. الإحكام)

• تعلم صياغة (الغرض البحثي .. الأسئلة البحثية .. الفرضيات .. منهجية البحث)

• طرائق عرض الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية

• طرائق التوثيق والترجمة والتعامل مع المراجع والمصطلحات العلمية

• تنمية القاموس الأكاديمي وعبارات الترابط النصي والمنطقي

• تجنب الأخطاء الشائعة في البحث العلمي (في اللغة والإجراء وإدارة الوقت)

• مهارات التلخيص وإعادة الصياغة واستخلاص النتائج

• التعامل مع الجداول والرسومات والملاحق وثبت المراجع

• كيف تستل بحثًا من رسالتك وتعده للنشر؟

• أشهر المواقع والتطبيقات التي تحتاجها في البحث العلمي



معلومات هامة

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز "دار العلوم للإبداع"

يقدم الدورة أساتذة متخصصون في الدراسات اللغوية والأدبية والإسلامية

الأولوية لأسبقية الحجز حتى اكتمال لعدد

يُرجَى ملء استمارة التسجيل في الدورة من هنا http://tinyurl.com/58ac7p8j

ثم الحضور إلى مقر المركز بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة (الطابق الأول .. بجوار قاعة المدارس) للحصول على كود دفع الرسوم .. كما يُرجَى إحضار صورة الرقم القومي.

