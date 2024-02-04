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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير

أفضل هواتف 2024:
أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير

مع حلول عام 2024، باتت المنافسة في سوق الهواتف الذكية أكثر شراسة من أي وقت مضى بينما يتربع آيفون 15 على عرش الهواتف الفاخرة، يبحث العديد من المستخدمين عن بدائل أرخص وأفضل.

في هذا التقرير، سنستعرض أفضل هواتف عام 2024 التي تنافس أيفون 15 بسعر أقل ومواصفات متميزة.

 

1. Samsung Galaxy S23 Ultra:

 

• السعر: يبدأ من 62 ألف جنيه مصري

Samsung Galaxy S23 Ultra

• المواصفات: شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، معالج Snapdragon 8 Gen 2، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، كاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 10 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 13.

مميزات Samsung Galaxy S23 Ultra:

• شاشة AMOLED رائعة: بدقة عالية ومعدل تحديث مرتفع

• كاميرا خلفية استثنائية: بدقة 200 ميجابكسل لصور وفيديوهات بجودة احترافية

• بطارية قوية: تدوم طوال اليوم

• أداء فائق: بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2

• نظام تشغيل حديث: Android 13

عيوب Samsung Galaxy S23 Ultra:

• سعر مرتفع: قد لا يناسب جميع الميزانيات

• لا يدعم الشحن اللاسلكي العكسي

• تصميم مشابه للجيل السابق

 

2. Google Pixel 7 Pro:

 

• السعر: يبدأ من 46850 ألف جنيه مصري

Google Pixel 7 Pro

• المواصفات: شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، معالج Google Tensor 2، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 48 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 11.1 ميجابكسل، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 13.

مميزات Google Pixel 7 Pro:

• كاميرا استثنائية: مع معالجة الصور الفائقة من Google

• نظام تشغيل Android 13 خالص: مع تحديثات سريعة وأمان مضمون

• أداء سريع: بفضل معالج Google Tensor 2

• تصميم فريد: مع شريط الكاميرا المميز

• سعر مناسب: مقارنةً بأيفون 15

عيوب Google Pixel 7 Pro:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي العكسي

• سعة بطارية أقل من بعض المنافسين

• غير متوفر في جميع الدول

 

3. Xiaomi 13 Pro:

 

• السعر: يبدأ من 33 ألف جنيه مصري

Xiaomi 13 Pro

• المواصفات: شاشة AMOLED بحجم 6.73 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، معالج Snapdragon 8 Gen 2، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 13.

مميزات Xiaomi 13 Pro:

• سعر مناسب: مقارنةً بأيفون 15

• مواصفات قوية: مع معالج Snapdragon 8 Gen

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